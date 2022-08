Ποιος είναι ο Βίκτορ Μπάουτ, έμπορος όπλων που συνδέεται με την ανταλλαγή Αμερικανών που κρατούνται από τη Μόσχα;

Η ζωή του Βίκτορ Μπάουτ, του Ρώσου εμπόρου όπλων που φυλακίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνδέεται με μια πιθανή ανταλλαγή με δύο Αμερικανούς πολίτες που κρατούνται από τη Μόσχα, μερικές φορές μοιάζει με ένα παρατραβηγμένο κατασκοπευτικό θρίλερ.

Ο 55χρονος Μπάουτ, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ποικιλοτρόπως ως «ο έμπορος του θανάτου» και «ο καταπατητής των κυρώσεων» για την ικανότητά του να παρακάμπτει τα εμπάργκο όπλων, ήταν ένας από τους πλέον καταζητούμενους ανθρώπους στον κόσμο πριν από τη σύλληψή του το 2008 με πολλαπλές κατηγορίες που σχετίζονται με την εμπορία όπλων.

Για σχεδόν δύο δεκαετίες, ο Μπάουτ έγινε ο πιο διαβόητος έμπορος όπλων στον κόσμο, πουλώντας όπλα σε κράτη-παρίες, ομάδες ανταρτών και δολοφονικούς πολέμαρχους στην Αφρική, την Ασία και τη Νότια Αμερική.

Η φήμη του ήταν τέτοια που η ζωή του βοήθησε να εμπνευστεί μια ταινία του Χόλιγουντ, το 2005, το Lord of War, με πρωταγωνιστή τον Νίκολας Κέιτζ στο ρόλο του Γιούρι Ορλόφ, ενός εμπόρου όπλων που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον Μπάουτ.

Ακόμα κι έτσι, η προέλευση του Μπάουτ παρέμεινε καλυμμένη από μυστήριο. Οι βιογραφίες γενικά συμφωνούν ότι γεννήθηκε το 1967 στο Ντουσανμπέ, την τότε πρωτεύουσα του σοβιετικού Τατζικιστάν, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν.

Ταλαντούχος γλωσσολόγος, ο οποίος αργότερα χρησιμοποίησε την αναφερόμενη γνώση των αγγλικών, γαλλικών, πορτογαλικών, αραβικών και περσικών για να οικοδομήσει τη διεθνή αυτοκρατορία όπλων του, ο Μπάουτ φέρεται να συμμετείχε στη λέσχη Εσπεράντο του Ντουσάνμπε ως νεαρό αγόρι, γνωρίζοντας άπταιστα την τεχνητή γλώσσα.

Ακολούθησε μια θητεία στον σοβιετικό στρατό, όπου ο Μπάουτ είπε ότι έφτασε στο βαθμό του υπολοχαγού, υπηρετώντας ως στρατιωτικός μεταφραστής, μεταξύ άλλων στην Αγκόλα, μια χώρα που αργότερα θα γινόταν κεντρική για τις επιχειρήσεις του.

Η μεγάλη ανακάλυψη του Μπάουτ ήρθε τις ημέρες μετά την κατάρρευση του κομμουνιστικού μπλοκ το 1989-91, εξαργυρώνοντας την ξαφνική πληθώρα απορριφθέντων όπλων της σοβιετικής εποχής για να τροφοδοτήσει μια σειρά από αδελφοκτόνους εμφυλίους πολέμους στην Αφρική, την Ασία και όχι μόνο.

Με τον τεράστιο εναέριο στόλο της Σοβιετικής Ένωσης να διαλύεται, ο Μπάουτ κατάφερε να αποκτήσει μια μοίρα από περίπου 60 παλιά σοβιετικά στρατιωτικά αεροσκάφη με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τα οποία μπορούσε να προμηθεύει τα προϊόντα του σε όλο τον κόσμο.

Η επιχείρηση πάνω από την πολιτική

Μια βιογραφία του 2007 με τίτλο «Merchant of Death: Guns, Planes, and the Man Who Makes War Possible» των Ντούγκλας Φάραχ και Στέφεν Μπράουν ανέφερε τις ακόλουθες λεπτομέρειες για το σκοτεινό εμπόριο του Μπάουτ.

Από μια βάση στο εμιράτο Sharjah του Κόλπου, διαπλέκει την αυτοκρατορία του στο εμπόριο όπλων με μια φαινομενικά αθώα επιχείρηση logistics, επιμένοντας πάντα όταν τον ρωτούσαν ότι ήταν ένας νόμιμος επιχειρηματίας με αξιοσέβαστους πελάτες και χωρίς να έχει να απαντήσει σε καμιά υπόθεση.

Ακόμα κι έτσι, ο Μπάουτ, ο οποίος πρωτοεμφανίστηκε στο ραντάρ της CIA εν μέσω αναφορών για έναν σκιώδη Ρώσο πολίτη που έκανε εμπόριο όπλων στην Αφρική, ήταν από την αλλαγή της χιλιετίας ένας από τους πλέον καταζητούμενους ανθρώπους στον κόσμο.

Όμως ο Μπάουτ, στους πελάτες του οποίου συμπεριλαμβάνονταν επαναστατικές ομάδες και πολιτοφυλακές από το Κονγκό μέχρι την Αγκόλα και τη Λιβερία, δεν είχε και πολύ σταθερή ιδεολογία, τείνοντας να βάζει τις επιχειρήσεις πάνω από την πολιτική.

Στο Αφγανιστάν, πούλησε διάφορα όπλα σε ισλαμιστές αντάρτες Ταλιμπάν και στους εχθρούς τους στη φιλοδυτική Βόρεια Συμμαχία, σύμφωνα με το «Merchant of Death».

Είπε ότι ο Μπάουτ προμήθευσε όπλα στον πρώην πρόεδρο της Λιβερίας και πολέμαρχο Τσαρλς Τέιλορ, που τώρα εκτίει ποινή φυλάκισης 50 ετών για δολοφονίες, βιασμούς και τρομοκρατία, σε διάφορες φατρίες του Κονγκό και στην ισλαμιστική μαχητική ομάδα Abu Sayyaf στις Φιλιππίνες.

Το τέλος ήρθε μόλις το 2008, μετά από μια περίτεχνη επιχείρηση της αμερικανικής υπηρεσίας καταπολέμησης των ναρκωτικών, η οποία εντόπισε τον Μπάουτ σε πολλές χώρες και τον οδήγησε σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στην Μπανγκόκ.

Κατά τη διάρκεια μιας θεαματικής επιχείρησης, η κάμερα έπιασε τον Μπάουτ να συμφωνεί να πουλήσει σε μυστικούς πράκτορες των ΗΠΑ που παρίσταναν τους εκπροσώπους των αριστερών ανταρτών FARC της Κολομβίας 100 πυραύλους εδάφους-αέρος, τους οποίους θα χρησιμοποιούσαν για να σκοτώσουν αμερικανικά στρατεύματα. Λίγο αργότερα, συνελήφθη από την αστυνομία της Ταϊλάνδης.

Μετά από πάνω από δύο χρόνια διπλωματικών διαμάχης, κατά την οποία η Ρωσία επέμενε έντονα ότι ο Μπάουτ ήταν αθώος και η υπόθεσή του πολιτικά φορτισμένη, ο Μπάουτ εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αντιμετώπισε μια σειρά από κατηγορίες, όπως συνωμοσία για την υποστήριξη τρομοκρατών, συνωμοσία για τη δολοφονία Αμερικανών και ξέπλυμα χρήματος.

Ο Μπάουτ δικάστηκε για τις κατηγορίες που αφορούσαν τις FARC, τις οποίες αρνήθηκε, και το 2012 καταδικάστηκε από δικαστήριο του Μανχάταν σε 25 χρόνια φυλάκισης, την ελάχιστη δυνατή ποινή.

Έκτοτε, το ρωσικό κράτος επιθυμεί διακαώς να τον πάρει πίσω.

Οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες για ανταλλαγή;

Στις 27 Ιουλίου, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον είχε κάνει «μια ουσιαστική προσφορά» στη Ρωσία για την απελευθέρωση της σταρ της Εθνικής Ένωσης Γυναικών Μπάσκετ (WNBA) Μπρίτνεϊ Γκρίνερ και του πρώην Αμερικανού πεζοναύτη Πολ Γουίλαν.

Δύο ημέρες αργότερα, ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι είχε μια «ειλικρινή και άμεση συνομιλία» με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ μέσω τηλεφώνου και πίεσε τη Μόσχα να αποδεχθεί την πρόταση.

Ο Μπλίνκεν αρνήθηκε να πει τι προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αντάλλαγμα για την Γκρίνεν και τον Γουίλαν. Μια πηγή που γνωρίζει την κατάσταση επιβεβαίωσε ένα δημοσίευμα του CNN ότι η Ουάσινγκτον ήταν πρόθυμη να ανταλλάξει τον Μπάουτ στο πλαίσιο μιας συμφωνίας.

Ο Λαβρόφ πρότεινε στον Μπλίνκεν να επιστρέψουν οι δύο πλευρές στην ήρεμη διπλωματία για το θέμα της ανταλλαγής κρατουμένων «αντί να ρίχνουν κερδοσκοπικές πληροφορίες», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η έκδοση του Μπάουτ από την Ταϊλάνδη ήταν «μια κραυγαλέα αδικία» και υπέδειξε ότι ήταν αθώος.

Σχόλια από συνέντευξη του δικαστή που προήδρευσε στη δίκη του Μπάουτ στη Νέα Υόρκη το 2012, σύμφωνα με τα οποία η ποινή των 25 ετών που του επιβλήθηκε ήταν «υπερβολική», έχουν κατά καιρούς αξιοποιηθεί από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης για να υποστηρίξουν την επιστροφή του Μπάουτ στη χώρα του.

Νωρίτερα φέτος, διατυπώθηκαν εικασίες ότι ο Bout επρόκειτο να ανταλλαγεί με τον Τρέβορ Ριντ, έναν βετεράνο του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ που φυλακίστηκε στη Ρωσία με κατηγορίες για επίθεση. Ο Ριντ απελευθερώθηκε τελικά με αντάλλαγμα τον Κονσταντίν Γιαροσένκο, έναν Ρώσο πιλότο που φυλακίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Για τους ειδικούς, το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον του ρωσικού κράτους για τον Μπάουτ, καθώς και οι δεξιότητες και οι διασυνδέσεις του στο διεθνές εμπόριο όπλων, υποδηλώνουν έντονα δεσμούς με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Σε συνεντεύξεις του, ο Μπάουτ έχει πει ότι παρακολούθησε το Στρατιωτικό Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών της Μόσχας, το οποίο χρησιμεύει ως πεδίο εκπαίδευσης για αξιωματικούς των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών.

«Ο Μπάουτ ήταν σχεδόν σίγουρα πράκτορας της GRU, ή τουλάχιστον περιουσιακό στοιχείο της GRU», δήλωσε ο Μαρκ Γκαλεότι, ειδικός στις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας στο think tank Royal United Services Institute, αναφερόμενος στη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ρωσίας.

«Η περίπτωσή του έχει γίνει τοτεμική για τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες επιθυμούν να δείξουν ότι δεν εγκαταλείπουν τους δικούς τους ανθρώπους», πρόσθεσε ο Γκαλεότι.

Σύμφωνα με τον Κρίστοφερ Μίλερ, έναν δημοσιογράφο που έχει αλληλογραφήσει με νεοναζί που είναι φυλακισμένοι μαζί με τον Μπάουτ στις φυλακές των Ηνωμένων Πολιτειών Μάριον στο Ιλινόις, ο πρώην έμπορος όπλων κρατάει στο κελί του μια φωτογραφία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και λέει ότι δεν πιστεύει ότι η Ουκρανία πρέπει να υπάρχει ως κράτος.

Επικοινωνώντας με το Reuters μέσω της υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp, η σύζυγος του Μπάουτ, Άλλα, η οποία ζει στην Αγία Πετρούπολη, δήλωσε «Ελπίζουμε πολύ ότι όλα θα επιλυθούν και θα επιτευχθεί συμφωνία.»

«Το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι να προσευχηθούμε», πρόσθεσε.