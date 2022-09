Τουρκία: Tρεκλίζοντας κόντρα στη λογική

Την ίδια ώρα που οι κεντρικές τράπεζες ανά το κόσμο αυξάνουν επιθετικά τα επιτόκια για να μπορέσουν να χαλιναγωγήσουν τον πληθωρισμό και τις αυξανόμενες τιμές η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας οδηγώντας ανάποδα στο δρόμο ταχείας κυκλοφορίας μείωσε το επιτόκιο αναφοράς κατά 100 μονάδες βάσης κατεβάζοντάς το στο 12% από 13% προηγουμένως.

Κόντρα κίνηση την οποία δεν την περίμενε κανένας από τους 21 αναλυτές που ρωτήθηκαν σε μια έρευνα του -. Τόσο «out of the blue”.

Βλέπεται η τουρκική οικονομία συνεχίζει να ακολουθεί την ανορθόδοξη και εκτός παραδοσιακής οικονομικής σκέψης πεποίθηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι τα υψηλά επιτόκια προκαλούν… υψηλό πληθωρισμό (!) Και όπως φαίνεται η τακτική αυτή έχει μεγάλη «επιτυχία» με τις τιμές καταναλωτή να έχουν σκαρφαλώσει στο ιλιγγιώδες νούμερο του 80,21% και τη τουρκική λίρα να τρεκλίζει μεθυσμένη λίγο κάτω από το ψυχολογικό ορόσημο των 20 τουρκικών λιρών ανά 1 δολάριο.

Τώρα η ισοτιμία USDTRY εντοπίζεται στα νέα ιστορικά υψηλά των 18,4157 τουρκικών λιρών. Η δε διαγραμματική ανάλυση της αναλογίας δεν παρουσιάζει κανένα τεχνικό στοιχείο πιθανής επιστροφής της κάτω από το σημείο του 15. Αντιθέτως η πλάγια αυτή κίνηση που αποτυπώνεται στο διεβδομαδιαίο chart τιμών δείχνει την ετοιμασία μιας βίαιης ανοδικής εκτόνωσης πάνω από τα 21 με ότι αυτό θα σημαίνει για τη τσέπη του γείτονα.

Από την άλλη το Τουρκικό Χρηματιστήριο ζει ένα άλλο ελληνικό 1999 με το δείκτη Borsa Istanbul 100 Index (BIST 100) να έχει διαγράψει τη τελευταία τριετία μια απίστευτη απόδοση που ξεπερνάει το +300% χτυπώντας μάλιστα πρόσφατα και νέα ιστορικά υψηλά στις 3713 μονάδες.

Όσον αφορά τη τελευταία εικοσαετία ο δείκτης έχει καταγράψει άνοδο της τάξεως του 16.000% το οποίο είναι κυρίως αποτέλεσμα των συνεχών υποτιμήσεων της τουρκικής λίρας όπου στις αρχές του 2000 ήταν λίγο κάτω από τις 0,70 λίρες ανά 1 δολάριο και του ιπτάμενου πληθωρισμού.Φυσιολογική η αντίδραση των Τούρκων επενδυτών καθώς όταν έχεις τέτοια άσχημα δεδομένα στην οικονομία η πλέον καλύτερη προστασία του κεφαλαίου είναι οι εταιρικές μετοχές.

Τη τελευταία όμως εβδομάδα ο δείκτης έχει φάει το μπερντάκι του χάνοντας έως και ένα -10% από τα υψηλά του. Οι απώλειες δε αυτές έχουν ευαισθητοποιήσει ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης με τις ρυθμιστικές αρχές να εξετάζουν τις συναλλαγές στην αγορά.

Εκεί σε αντίθεση με το δικό μας χρηματιστήριο η εκάστοτε τουρκική κυβέρνηση σχεδόν πάντα το ακούει και το προσέχει σα κόρη οφθαλμού. Εδώ οι περισσότεροι ιθύνοντες το αντιμετωπίζουν ως το παιδί για τους καφέδες ενώ κάποιοι άλλοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να αφαιρέσουν τη κόρη από τον οφθαλμό.

Ψάχνοντας τώρα να βρούμε ποιες είναι εκείνες οι ισχυρές εταιρείες που σέρνουν το τουρκικό άρμα καταγράφοντας τα μεγαλύτερα κέρδη από τις αρχές του 2022 εντοπίζουμε τη Turkish Airlines (Türk Hava Yolları) και την Aksa Energy (Aksa Enerji Üretim AS).

Η εταιρεία Turkish Airlines (THYAO) ιδρύθηκε στις 20 Μαΐου 1933 και έχει την έδρα της στην Κωνσταντινούπολη. Αποτελεί τον τουρκικό εθνικό αερομεταφορέα με 37 χιλ. υπαλλήλους και πραγματοποιεί τακτικές πτήσεις προς 300 προορισμούς σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική, και Αμερική, καθιστώντας την ως τη τέταρτη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο με βάση τον αριθμό των προορισμών. Η Turkish Airlines είναι η έβδομη μεγαλύτερη εταιρεία στο Τουρκικό Χρηματιστήριο με κεφαλαιοποίηση που ξεπερνάει τις 96 δισ. τουρκικές λίρες και καθημερινά πραγματοποιεί κατά μέσο όρο πάνω από 25 εκατ. τεμάχια.

Η μετοχή λοιπόν έχει καταγράψει από τις αρχές του έτους ένα αστρονομικό +255% φτάνοντας στις 78 τουρκικές λίρες που αποτελεί και νέο ιστορικό ρεκόρ. Διαγραμματικά η μετοχή μετά από μια πιθανή επαφή με τη στήριξη στα 67 θα συνεχίσει ανοδικά το ταξίδι της προς τα 80 με 84 που είναι και η επόμενη αντίσταση. Για την ιστορία η τιμή της μετοχής το 2000 ήταν στις 0,90 λίρες.

Η Aksa Energy (AKSEN) που είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στη Τουρκία ιδρύθηκε στις 12 Μαρτίου 1997 και έχει και αυτή την έδρα της στην Κωνσταντινούπολη. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει κατασκευάσει και λειτουργεί περισσότερους από 30 σταθμούς παραγωγής ενέργειας χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές όπως άνθρακα, μαζούτ, βιοαέριο, φυσικό αέριο, αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια. Η Aksa έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας σε 7 χώρες ενώ έχει κάνει μεγάλο άνοιγμα στην Αφρική τοποθετώντας σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στη Γκάνα, τη Μαδαγασκάρη και το Μαλί. Επίσης έχει ως κύριο συνεργάτη τη Kazancı Holding που δραστηριοποιείται στη παραγωγή ενέργειας σε 23 χώρες ενώ εξάγει σε 176 χώρες.

Η Aksa λοιπόν έχει μια κεφαλαιοποίηση της τάξεως των 36,42 δισ. τουρκικών λιρών ενώ καθημερινά πραγματοποιεί κατά μέσο όρο πάνω από 17 εκατ. μετοχές. Η μετοχή έχει καταγράψει από τις αρχές του έτους μια άνοδο της τάξεως του +242% με τις τελευταίες συνεδριάσεις να τη βρίσκουν σε ένα νέο ανοδικό άλμα προς τη τιμή των 35 λιρών. Πάνω από εκεί υπάρχει η Fibo αντίσταση των 38 ευρώ.

Όπως καταλαβαίνετε ακόμα και το χρηματιστήριο πάει κόντρα στο παγκόσμιο αρνητικό κλίμα.

www.chartwar.gr