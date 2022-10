Παναγιωτόπουλος «καλύπτει» τον αρχηγό Στόλου: Η στρατιωτική ηγεσία έχει αποδείξει την αξία της

«Με την ένταξη του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων “Υποπλοίαρχος Βλαχάκος” στο Στόλο του Πολεμικού Ναυτικού ολοκληρώθηκε ένα πρόγραμμα θεμελιώδους σημασίας για τις επιχειρησιακές ικανότητες των Ενόπλων Δυνάμεων» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ». «Αυτή η υπερσύγχρονη μονάδα κρούσης, η έβδομη του τύπου “Ρουσσέν” που παρέλαβε το Πολεμικό Ναυτικό, αποτελεί έναν ακόμα πολλαπλασιαστή ισχύος στη μαχητική ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι μιας υψηλής αξίας προσθήκη στη δυνατότητα του Στόλου μας να προβάλλει την ναυτική ισχύ της χώρας μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής της ανεδείχθησαν, επίσης, οι δυνατότητες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και των εργαζομένων της» σημείωσε ακόμη. Και συνέχισε: «Χωρίς ενδοιασμούς, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας επιτάχυνε τις διαδικασίες, ώστε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα του Πολεμικού Ναυτικού στα Ναυπηγεία Ελευσίνος και να τού αποδοθεί η τελευταία πυραυλάκατος. Αυτή είναι μία ακόμα έμπρακτη απόδειξη της αποφασιστικότητας που επιδεικνύει η κυβέρνηση για την άμεση ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του οπλοστασίου μας με τεχνολογίες αιχμής. Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης, με την οποία εξασφαλίζονται οι όροι της εθνικής ανεξαρτησίας στο σύγχρονο, αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον, διαδραματίζει το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Έχουμε αποδείξει με το έργο μας και δηλώνουμε απερίφραστα σε κάθε περίσταση ότι η πολιτική ηγεσία περιβάλλει με απόλυτη εμπιστοσύνη όλη τη στρατιωτική ηγεσία, μηδενός προσώπου εξαιρουμένου». «Αυτή τη στρατιωτική ηγεσία έχει επιλέξει η κυβέρνηση διά του θεσμικά προβλεπομένου τρόπου των κρίσεων από το ΚΥΣΕΑ. Αυτή η στρατιωτική ηγεσία έχει αποδείξει την αξία της σε μια σειρά κρίσεων και εκτάκτων καταστάσεων που έχουν σημειωθεί από το 2019. Και στην παρούσα συγκυρία, που η απειλή εναντίον της χώρας είναι κάτι παραπάνω από ορατή, οφείλουμε όλοι, ο καθένας όπως μπορεί και στο μέτρο της ευθύνης που του αναλογεί, να συνδράμουμε τη στρατιωτική ηγεσία, ώστε να επιτελεί απερίσπαστη το έργο της, δηλαδή να θωρακίζει τη χώρα. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ως συνέχεια του έργου που ήδη υλοποιήσαμε. Καθήκον κι ευθύνη όλων μας είναι η πατρίδα μας, για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία εργαζόμαστε σκληρά και αποτελεσματικά» κατέληξε. Η δήλωση αυτή του κ. Παναγιωτόπουλου -και ιδιαίτερα η φράση «δηλώνουμε απερίφραστα σε κάθε περίσταση ότι η πολιτική ηγεσία περιβάλλει με απόλυτη εμπιστοσύνη όλη τη στρατιωτική ηγεσία, μηδενός προσώπου εξαιρουμένου»- ερμηνεύεται ως έκφραση στήριξης του αρχηγού Στόλου, αντιναύαρχου Παναγιώτη Λυμπέρη -γιου του πρώην αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Χρήστου Λυμπέρη- ο οποίος πρόσφατα βρέθηκε στο στόχαστρο επικριτικού δημοσιεύματος.Το εν λόγω δημοσίευμα «έδειξε», ουσιαστικά, τον αρχηγό Στόλου ως διαφωνούντα με την εκδοχή της απόκτησης, από το Πολεμικό Ναυτικό, αμερικανικού πλοίου, προκρίνοντας τη γαλλική πρόταση (Belharra). Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση εφέρετο να προκρίνει την «ιταλο-αμερικανική πρόταση» για την κορβέτα του Πολεμικού Ναυτικού. Μεταξύ άλλων, στο δημοσίευμα που… άναψε φωτιές στο στράτευμα, ο αρχηγός Στόλου κατηγορήθηκε για «αριστερές ιδεοληψίες», που τον κάνουν να είναι «αντιαμερικανός». «Έχουμε αποδείξει με το έργο μας και δηλώνουμε απερίφραστα σε κάθε περίσταση ότι η πολιτική ηγεσία περιβάλλει με απόλυτη εμπιστοσύνη όλη τη στρατιωτική ηγεσία, μηδενός προσώπου εξαιρουμένου. Αυτή τη στρατιωτική ηγεσία έχει επιλέξει η κυβέρνηση διά του θεσμικά προβλεπομένου τρόπου των κρίσεων από το ΚΥΣΕΑ. Αυτή η στρατιωτική ηγεσία έχει αποδείξει την αξία της σε μια σειρά κρίσεων και εκτάκτων καταστάσεων που έχουν σημειωθεί από το 2019» ξεκαθάρισε, ωστόσο, ο κ. Παναγιωτόπουλος με τη δήλωσή του, «φωτογραφίζοντας» και την κρίση με το Ορούτς Ρέις, το καλοκαίρι του 2020. Ειδήσεις σήμερα: Προσάρτηση ο Πούτιν, προς το ΝΑΤΟ ο Ζελένσκι – Διεθνής καταδίκη του επεκτατισμού της ΜόσχαςΗ Ελλάδα «κλειδί» στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης με τον αγωγό IGB Η πρώτη ανάρτηση του Ατζούν Ιλιτζαλί μετά το τροχαίο

