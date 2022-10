Τουρκία: Συνεχίζει τις προκλήσεις ο Ακάρ – «Η Ελλάδα βγαίνει από τις συνθήκες Λωζάνης και Παρισίων»

Συνεχίζονται τα εμπρηστικά δημοσιεύματα για τα ελληνικά νησιά στον τουρκικό Τύπο. Όπως μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης στον ΣΚΑΪ, τα τουρκικά ΜΜΕ καλλιεργούν κλίμα εις βάρος της χώρας μας στην τουρκική κοινή γνώμη συνεχίζοντας την κουβέντα για αποστρατικοποίηση. Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα της εφημερίδας Yeni Safak που αναφέρει «23 νησιά είναι γεμάτα με αμερικανικά όπλα». «Στην Ικαρία αντιαεροπορικά, στη Λήμνο F-16 και αντιαρματικά, στη Ρόδο άρματα μάχης και στη Χίο πυροβόλα» υποστηρίζει η εφημερίδα, με τα τουρκικά ΜΜΕ να συνεχίζουν να «φτιάχνουν κλίμα» κατά της Ελλάδας. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cnc297sej1dl) Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ επέμεινε χθες Κυριακή ότι «η στρατιωτικοποίηση νησιών σημαίνει ότι η Ελλάδα βγαίνει από τις συνθήκες Λωζάνης και Παρισίων». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα Δωδεκάνησα που παραχωρήθηκαν με τη συνθήκη των Παρισιών και όσα νησιά παραχωρήθηκαν με τη Λωζάνη αμφισβητούνται. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cnc21csadxe1) Την ίδια στιγμή, η Τουρκία παίρνει τις απαντήσεις της από τις ΗΠΑ καθώς ο Αμερικανός Γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ, ο οποίος με τροπολογία που έφερε στο Κογκρέσο βάζει «φρένο» στην πώληση F-16 στην Τουρκία, εξίσωσε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. «Ο Ερντογάν απειλεί πολύ. Όπως και ο Πούτιν, θεωρώντας ότι όλοι θα δειλιάσουν μόλις απειλήσουν. Οι ΗΠΑ δεν δειλιάζουν και θα είναι παραβίαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και για την Ε.Ε., όπου είναι μέλος η Κύπρος και θεωρώ ότι θα υπάρχουν συνέπειες και για αυτό. Δεν θα λάβω σοβαρά τις απειλές του, αλλά πρέπει να προσέχουμε προκειμένου οι απειλές να μην γίνουν πραγματικότητα, αλλά αυτήν τη στιγμή νομίζω ότι είναι περισσότερο ”καύχημα” από οτιδήποτε άλλο», δήλωσε ο Ρόμπερτ Μενέντεζ στον ΑΝΤ1. Ειδήσεις σήμερα: Ο Ερντογάν στην Πράγα με τους κανόνες Ευρώπης και Ελλάδας Τραγωδία στην Ινδονησία: Πρώτα πέθαναν δυο αστυνομικοί και μετά ρίξαμε τα δακρυγόνα, λένε οι αρχές Νέος κρατικός προϋπολογισμός με φιλόδοξους στόχους και αστάθμητους παράγοντες

