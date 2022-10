Πλεύρης: Τα μέτρα για το φάρμακο δεν θίγουν την καινοτομία, αλλά την υπερκατανάλωση σε ακριβά φάρμακα

Τα ακριβά φάρμακα στη χώρα μας παραμένουν σε μεγάλη κατανάλωση και στόχος των νέων μέτρων για τη φαρμακευτική δαπάνη αποτελεί να μην λείπει κανένα φάρμακο από τον Έλληνα ασθενή, αλλά αντίστοιχα και το ελληνικό δημόσιο να προμηθεύεται και να πληρώνει τα φάρμακα που χρειάζεται και όχι την υπερκατανάλωση, αναφέρει σε σημερινή δήλωσή του ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης με αφορμή τη διάρθρωση του προϋπολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης. «Ο προϋπολογισμός της εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης παραμένει ως έχει διαχωριστεί σε φάρμακα υψηλού κόστους και λοιπά φάρμακα. Ο διαχωρισμός αυτός είναι απολύτως λελογισμένος, καθώς επιβαρύνει αναλογικά όσα φάρμακα συμβάλουν στην αύξηση της δαπάνης. Τα φάρμακα 1Α θα παραμείνουν σε κοινό προϋπολογισμό με τα 1Β, καθώς τα πρώτα επιβαρύνονταν υπέρμετρα. Με βάση τα νεωτέρα στοιχεία κατανάλωσης οι κλειστοί προϋπολογισμοί θα αναδιαρθρωθούν με μεταφορά ποσού περί των 60 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό των φαρμάκων υψηλού κόστους από τα λοιπά φάρμακα και ήδη κινείται η διαδικασία για την έκδοση της αντίστοιχης ΚΥΑ. Οπότε και εξορθολογίζεται απόλυτα ο διαχωρισμός από το ποσοστό του 62%-38% σε περίπου 59%-41%. Σε περίπτωση που εξοικονομηθούν άλλα κονδύλια, όπως πχ από τον ΙΦΕΤ, θα υπάρξει ενίσχυση συγκεκριμένων κατηγοριών. Το δελτίο τιμών θα εκδοθεί με τους αυτούς όρους και ήδη δρομολογείται η έκδοσή του», αναφέρει στη δήλωσή του ο Θ. Πλεύρης. Στόχος παραμένει – όπως επισημαίνει – ο έλεγχος της κατανάλωσης και μέσω διαρθρωτικών μέτρων οι δέκα πιο δαπανηρές κατηγορίες δραστικής ουσίας εντάσσονται άμεσα σε θεραπευτικά πρωτόκολλα και συνταγογραφικές οδηγίες. Αντίστοιχα τα φάρμακα μικρής θεραπευτικής αξίας, όπως πχ οι βιταμίνες διατίθενται με αυστηρότερο πρωτόκολλο και έχουν κλειστούς προϋπολογισμούς με έλεγχο της δαπάνης τους. Ο υπουργός Υγείας καταλήγει τονίζοντας πως: «Τα συγκεκριμένα μέτρα δεν θιγούν την καινοτομία αλλά την υπερκατανάλωση σε ακριβά φάρμακα. Η χώρα μας θα εξορθολογίσει την κατανάλωση και καλεί τις εταιρίες να προσέρχονται στις διαπραγματεύσεις, παρέχοντας εκπτώσεις όπως γίνεται σε όλες τις χώρες, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φάρμακά τους τιμολογούνται με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προστατεύονται με κόφτη 7%, καθεστώς τιμολόγησης που θα επανεξετασθεί το 2023». Ειδήσεις σήμερα: Εκτροχιάστηκε ο Μπαχτσελί: Η κυριαρχία των νησιών του βορείου Αιγαίου ανήκει στην Τουρκία Νέο βιβλίο «καίει» τον Τραμπ: Ήθελε να απολύσει την κόρη του Ιβάνκα και να… ρίξει βόμβες στο Μεξικό! Μητσοτάκης για Τουρκία: Η γεωγραφία δεν αλλάζει όταν κάποιος επιχειρεί να παραχαράξει τους χάρτες

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )