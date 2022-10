«Βίοι παράλληλοι» για Μητσοτάκη και Ερντογάν στην Πράγα – Κρεσέντο δίχως τέλος από Άγκυρα

Υπό άλλες προϋποθέσεις και σε πιο ανέφελες συνθήκες, μια ευρωπαϊκή σύνοδος χαμηλών προσδοκιών θα ήταν η ευκαιρία για τους ηγέτες της Ευρώπης να συζητήσουν ανοιχτά και ιδιωτικά για τα πολλά ανοιχτά μέτωπα. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η συνύπαρξη του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Πράγα θα είναι ανέφελη, με δεδομένο το ότι η τουρκική ηγεσία έχει απασφαλίσει εις βάρος της Ελλάδας, ενώ και ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος επιτίθεται σχεδόν εμμονική σε τακτική βάση εναντίον του κ. Μητσοτάκη. Υπό αυτό το πρίσμα, ως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενδείξεις προς την κατεύθυνση συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν. Η σκηνοθεσία της Συνόδου, άλλωστε, δεν φέρει τους δύο ούτε καν για αρκετή ώρα στο ίδιο δωμάτιο. Και αυτό γιατί στην εναρκτήρια Ολομέλεια της Συνόδου που θα διαρκέσει περίπου μια ώρα και θα λάβει χώρα νωρίς το μεσημέρι, θα κάνει παρέμβαση μέσω τηλεδιάσκεψης ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, ο οποίος δεν θα είναι παρών, ενώ θα μιλήσουν ακόμη ο πρωθυπουργός της Τσεχίας που έχει την προεδρία της Ένωσης, η πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Λιζ Τρας και οι πρωθυπουργοί Νορβηγίας και Αλβανίας. Συνεπώς, η έναρξη της συνεδρίασης δεν προσφέρεται για αντεγκλήσεις. Τα θεματικά τραπέζια Η σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας έχει διαρθρωθεί σε συζητήσεις ηγετών σε θεματικά τραπέζια. Σε κάθε πάνελ θα συμμετέχουν 11 ηγέτες, τόσο κρατών-μελών της Ε.Ε., όσο και των τρίτων χωρών που έχουν προσκληθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι συμπρόεδρος το μεσημέρι της Πέμπτης σε θεματικό τραπέζι για την ενέργεια, την οικονομία και την κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η θεματική είναι ενδεικτική του ενδιαφέροντος που έχουν προκαλέσει οι πρωτοβουλίες και οι προτάσεις της Ελλάδας για την ενεργειακή κρίση. Σε αυτό το τραπέζι συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι και οι πρωθυπουργοί του Βελγίου, της Ιρλανδίας, της Βουλγαρίας, της Νορβηγία και της Σερβίας. Όσο για τον Ταγίπ Ερντογάν, αυτός είναι προγραμματισμένο να συμμετάσχει σε πάνελ για την ασφαλεια, στο οποίο θα μιλήσουν ηγέτες χωρών που υποστηρίζουν τις ελληνικές θέσεις, όπως ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Ξαβιέ Μπετέλ και της Κροατίας Αντρέ Πλένκοβιτς. Κάπως έτσι και με δεδομένο ότι ο κ. Ερντογάν γεμίζει το πρόγραμμα του με διμερείς συναντήσεις, ενώ το ίδιο κάνει και ο κ. Μητσοτάκης, η μόνη πιθανότητα μιας επαφής θα ήταν κάτι «στα όρθια», ενδεχομένως σε κάποιον διάδρομο, μιας και το δείπνο της Συνόδου είναι επίσης χρονικά περιορισμένο. Μια τέτοια επαφή, πάντως, δεν έγινε ούτε τον Ιούνιο στο ΝΑΤΟ, ενώ η ελληνική πλευρά, όσο ανοιχτή και αν είναι για διάλογο, δεν είναι επισπεύδουσα, από τη στιγμή που η Τουρκία δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει σε σοβαρή βάση και με καλή προαίρεση. Ενημέρωση την Παρασκευή Σε κάθε περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ενημερώσει τους 27 της Ε.Ε. για τις τελευταίες εξελίξεις και την κλιμάκωση της ακραίας ρητορικής της τουρκικής ηγεσίας – καθώς και για την πρόσφατη συμφωνία Άγκυρας-κυβέρνησης Τρίπολης και το άκυρο Τουρκολιβυκό μνημόνιο – την Παρασκευή στη συνεδρίαση του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους της τουρκικής συμπεριφοράς για την ασφάλεια και την σταθερότητα στην περιοχή εν μέσω μιας κρίσιμης συγκυρίας. Στη σκιά τουρκικών απειλών Η ευρωπαϊκή Σύνοδος, πάντως, στην οποία ο κ. Ερντογάν αναμένεται να φορέσει το καλό του κοστούμι, γίνεται στη σκιά του νέου μπαράζ τουρκικών απειλών, με τους υπουργούς του κ. Ερντογάν να παίρνουν τη σκυτάλη από τον ίδιο. «Ορισμένες χώρες προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως πληρεξούσιο κατά της Τουρκίας. Μπήκαν στην Ανατολία και κατέληξαν, με το να πέσουν στη θάλασσα το 1922. Διαβάστε την ιστορία. Θυμηθείτε. Αν σκέφτεστε κάτι τέτοιο, λέμε “Μην ξεχάσετε να κολυμπήσετε”», είπε χθες ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ. Παράλληλα, επέμεινε ότι η Ελλάδα έχει οπλισμό σε νησιά με μη στρατιωτικό καθεστώς, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο. «Τα παρακολουθούμε όλα στενά. Έχουν γίνει και γίνονται οι απαραίτητες μελέτες για αυτά. Αυτή η κατάσταση ξεκίνησε το 1956 με τη Χίο. Κάποια πράγματα έχουν συμβεί από τότε, αλλά τα Ίμια είναι ένα ορόσημο. Δεν υπάρχει μετά από αυτό θέμα για να κάνουν βήμα», τόνισε ο κ. Ακάρ. Η απάντηση στον Τούρκο υπουργό, αλλά και στον τουρκικό επεκτατισμό, ήρθε δια στόματος του Νίκου Δένδια, μετά τη συνάντηση του με τον Πολωνό ομόλογό του κ. Ράου στη Βαρσοβία. «Η Ελλάδα είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την εδαφική της κυριαρχία, τα κυριαρχικά της δικαιώματα και την ύπαρξή της με όλα τα διαθέσιμα, νόμιμα μέσα. Με ικανοποίηση βλέπουμε ότι η Ε.Ε., οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Αίγυπτος δημοσίως αποκηρύττουν τις πρακτικές της Τουρκίας. Λένε το προφανές: ότι η υφιστάμενη κυβέρνηση της Τρίπολης δεν έχει καμία εξουσιόδητηση να υπογράφει διεθνείς συμφωνίες. Και τα δύο Μνημόνια που έχει υπογράψει η Λιβύη δεν είναι μόνο παράνομα, είναι άκυρα και κενά περιεχομένου», τόνισε ο κ. Δένδιας. Πάντως, τα τουρκολιβυκά…σχέδια στον χάρτη δεν τυγχάνουν διεθνούς αναγνώρισης, καθώς, μετά την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ, χθες ήταν η σειρά και της Γερμανίας να ξεκαθαρίσει ότι δεν αναγνωρίζει το τουρκολιβυκό μνημόνιο και ότι, με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου, οι διμερείς συμφωνίες δεν μπορούν να συνάπτονται κατά παράβασιν των δικαιωμάτων ενός τρίτου, όπως εν προκειμένω η Ελλάδα. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών Κρίστοφερ Μπούργκερ τόνισε ότι τέτοιες συμφωνίες δεν έχουν νομική υπόσταση. Στο μεταξύ, και το βρετανικό Foreign Office, απαντώντας σε ερώτηση Ελλήνων δημοσιογράφων για την κυριαρχία των ελληνικών νησιών, ανέφερε ότι αυτή δεν τελεί υπό αμφισβήτηση. Ειδήσεις σήμερα: Διπλή επιχείρηση διάσωσης του Λιμενικού σε Λέσβο και Κύθηρα – Τουλάχιστον 15 μετανάστες νεκροί Ομοβροντία καταδίκης του τουρκικολιβυκού μνημονίου – Απειλεί ο Ακάρ – Έτοιμη για όλα η Αθήνα Love Island: Αλέξανδρος και Χριστίνα μπήκαν στη σουίτα, λίγο έλειψε να τα… σπάσουν – Δείτε βίντεο

