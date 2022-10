Σύνοδος Πράγας: Ουκρανικό, οικονομία και ενεργειακή κρίση στην «ατζέντα» της άτυπης συνόδου κορυφής

Στην Πράγα χτυπάει σήμερα η «καρδιά» της διπλωματίας με 44 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και τα φλας να είναι στραμμένα κυρίως στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τη νέα Βρετανίδα πρωθυπουργό, Λιζ Τρας. Εκτός από τις 27 χώρες της ΕΕ, προσκλήθηκαν οι Ουκρανία, Τουρκία, Νορβηγία, Ελβετία και τα κράτη των δυτικών Βαλκανίων, όπως η Σερβία, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο. Οι ηγέτες της ΕΕ όπως και οι αρχηγοί των 17 χωρών εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ουκρανίας, έλαβαν πρόσκληση για τη διήμερη σύνοδο κορυφής που διοργάνωσε η τσεχική προεδρία της ΕΕ. Η Ουκρανία θα εκπροσωπηθεί από τον πρωθυπουργό της χώρας, Ντένις Σμίχαλ, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συμμετέχει μέσω βίντεοκλησης. Η νέα πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας, θα κάνει την παρθενική της εμφάνιση στην διεθνή σκηνή την ώρα που στη χώρα της βρίσκεται στο δίνη του κυκλώνα για τον μίνι προϋπολογισμό που προωθεί και την ίδια να προσπαθεί να ηρεμήσει τα πνεύματα κάνοντας τις πρώτες της κωλοτούμπες ύστερα από τις σοβαρές αντιδράσεις μελών του κόμματός της . Εκτός από την Τρας, η προσοχή θα είναι στραμμένη και στη στάση της Τουρκίας προς την Ελλάδα καθώς και η υπογραφή του τουρκολιβυκού «μνημονίου» έχει κάνει βαρύ το κλίμα για τον Ερντογάν στην Ευρώπη. Ο Ερντογάν αναμένεται να έρθει αντιμέτωπος με τη δυσαρέσκεια ευρωπαίων ηγετών οι οποίοι βλέπουν ότι η Άγκυρα συνεχίζει να προκαλεί σε όλα τα επίπεδα, απειλώντας κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Η πρόσφατη συμφωνία ανάμεσα στην Αγκυρα και την κυβέρνηση της Τρίπολης, καθώς και για το άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο θα τεθούν στο τραπέζι, εγείροντας κινδύνους της τουρκικής συμπεριφοράς για την ασφάλεια και την σταθερότητα στην περιοχή εν μέσω μιας κρίσιμης συγκυρίας. Αναφορικά με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα πληροφορίες θα συμμετέχει σε πάνελ για την ασφάλεια, στο οποίο θα μιλήσουν ηγέτες χωρών, που υποστηρίζουν τις ελληνικές θέσεις, όπως της Γαλλίας, του Λουξεμβούργου και της Κροατίας. Η ομιλία του Ερντογάν αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με δεδομένο ότι αρκετοί ευρωπαίοι ηγέτες περιμένουν τον τούρκο πρόεδρο στην… γωνία. Στην Ευρώπη υπάρχει εκνευρισμός για τη στάση της Τουρκίας αλλά και την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της γειτονικής χώρας με φόντο την υπογραφή του νέου μνημονίου με τη Λιβύη και την καταδίκη από την ΕΕ. «Για τη χώρα μας δεν έχουν καμία αξία και σημασία οι δηλώσεις του Εκπροσώπου Τύπου Ελλάδας και της ΕΕ σχετικά με το Μνημόνιο συναντίληψης που υπεγράφη μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβυκής Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη διμερούς επιστημονικής, τεχνικής, τεχνολογικής, νομικής, διοικητικής και εμπορικής συνεργασίας σε ξηρά και θάλασσα στον τομέα των υδρογονανθράκων» ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Αναφορικά με τις προκλήσεις Ερντογάν, χαρακτηριστικές είναι οι τελευταίες του δηλώσεις για τη στάση που θα κρατήσει το επόμενο διάστημα. Το ζητούμενο είναι αν, πέρα από τις επίσημες αντιδράσεις της ΕΕ τόσο για τις εμπρηστικές δηλώσεις Ερντογάν, όσο και για την καταδίκη του τουρκολιβυκού μνημονίου, θα υπάρξουν αναφορές για τις νέες πολεμικές ιαχές της Άγκυρας. Στόχος να στείλει ένα μήνυμα στη Μόσχα Η άτυπη σύνοδος της Πράγας έχει στόχο να στείλει και ένα μήνυμα στη Μόσχα, ειδικά σε σχέση με τον πόλεμο της Ουκρανίας. Με πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, τα κράτη της ΕΕ θέλουν να βελτιώσουν τη συνεργασία τους με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι συνομιλίες της λεγόμενης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας θα επικεντρωθούν στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις συνέπειές του. «Στόχος της συνάντησης είναι ένα πράγμα πάνω από όλα: η επίδειξη ενός ενιαίου ευρωπαϊκού μετώπου ενάντια στη Μόσχα», όπως σχολιάζει το γερμανικό περιοδικό Focus. Στην Πράγα οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα εστιάσουν τις συνομιλίες τους σε τρεις ενότητες: Ουκρανία «Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν την απάντηση της ΕΕ στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τη συνεχή κλιμάκωση του Κρεμλίνου, συμπεριλαμβανομένης της μερικής επιστράτευσης , των ψευδών καταναγκαστικών «δημοψηφισμάτων» και της παράνομης προσάρτησης των ουκρανικών περιοχών Ντόνετσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα. Στη δήλωσή τους με ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου του 2022, οι ηγέτες της ΕΕ απέρριψαν κατηγορηματικά και καταδίκασαν απερίφραστα τις παράνομες προσαρτήσεις. «Η αλληλεγγύη μας προς την Ουκρανία και τον λαό της παραμένει ακλόνητη. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τα περιοριστικά μέτρα μας για να αυξήσουμε περαιτέρω την πίεση στη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμό της», υποστήριζε στις 2 Οκτωβρίου του 2022 ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν πώς να συνεχίσουν να παρέχουν υποστήριξη στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής, στρατιωτικής, πολιτικής και χρηματοοικονομικής υποστήριξης, καθώς και τον καλύτερο τρόπο προστασίας της υποδομής ζωτικής σημασίας. Ενέργεια Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει δραματικό αντίκτυπο στην ενεργειακή κατάσταση στην Ευρώπη, με δευτερογενή επίδραση στην οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν πώς να εγγυηθούν την ασφάλεια του εφοδιασμού και την προσιτή ενέργεια για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ιδίως για τον ερχόμενο χειμώνα. Στο πλαίσιο των συζητήσεων, οι ηγέτες της ΕΕ θα αξιολογήσουν τις αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί σχετικά, συμπεριλαμβανομένου ενός συνόλου ενεργειακών μέτρων για τη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και για τη συλλογή και αναδιανομή των πλεονασματικών εσόδων του ενεργειακού τομέα για τους τελικούς καταναλωτές, με την οποία κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ στα τέλη Σεπτεμβρίου. Υπό το φως των συζητήσεων, οι ηγέτες της ΕΕ θα παράσχουν επίσης καθοδήγηση για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις και μέτρα για να διασφαλιστεί μια καλά συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση. Οικονομική κατάσταση Οι ηγέτες της ΕΕ θα εξετάσουν επίσης πώς να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές προκλήσεις που ενέσκηψαν από τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τον αντίκτυπό του στην ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, η αντιμετώπιση των υψηλών τιμών της ενέργειας, η υποστήριξη της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας και η προστασία των ευάλωτων καταναλωτών από τους υψηλούς λογαριασμούς ενέργειας είναι το κύριο μέλημα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν πώς να συντονίσουν τις πολιτικές απαντήσεις σε πνεύμα αλληλεγγύης και υπεράσπισης κοινών συμφερόντων. Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό «Focus», ο Καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς και οι ομόλογοί του θα ανταλλάξουν απόψεις για θέματα ειρήνης και ασφάλειας, ενέργειας και κλίματος, μετανάστευσης και οικονομικής κατάστασης σε διάφορους γύρους συνομιλιών. Από τις 44 χώρες που προσκλήθηκαν, μόνο η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντερίκσεν ενδέχεται να απουσιάσει επικαλούμενη εσωτερικά θέματα. Ο ρόλος του Μακρόν Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ξεκίνησε την ιδέα για τη νέα πολιτική κοινότητα τον Μάιο με τη Γερμανία να συμφωνεί απολύτως με το Παρίσι. Ο 44χρονος Μακρόν θέλει να χρησιμοποιήσει την σύνοδο για να βελτιώσει τη συνεργασία με εταίρους που δεν θα γίνουν δεκτοί στην ΕΕ στο άμεσο μέλλον ή που δεν θέλουν να γίνουν δεκτοί. Συγκεκριμένα, ανέφερε επανειλημμένως την Ουκρανία, η οποία πρόσφατα έγινε επίσημα υποψήφια προς ένταξη χώρα στην ΕΕ, αλλά σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ μπορεί πιθανώς να γίνει μέλος μόνο την επόμενη δεκαετία το νωρίτερο. Η Τουρκία, από την πλευρά της, ανακοίνωσε πρόσφατα μέσω του πρεσβευτή της ότι θα ήθελε να ενισχύσει τη σχέση της με την ΕΕ μετά από χρόνια αδιεξόδου. Μια συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν και του Ερντογάν, που ζητήθηκε από την Αρμενία, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Πράγα. Επιπλέον, οι συζητήσεις στη σύνοδο κορυφής θα επικεντρωθούν στην προστασία των αγωγών φυσικού αερίου και των ζωτικών υποδομών μετά τη διαρροή σε τέσσερις υποθαλάσσιες γραμμές των ρωσικών φυσικών αγωγών Nord Stream 1 και 2. Αναμένεται επίσης η υπογραφή κοινής δήλωσης ΕΕ-ΝΑΤΟ και η παρουσίαση της νέας μορφής συνεργασίας με μη μέλη της ΕΕ, γνωστή ως Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα. Το σχέδιο, που προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, στοχεύει να φέρει κοντά δημοκρατικά ευρωπαϊκά έθνη που μοιράζονται τις αξίες της ΕΕ και ενδέχεται να επιδιώξουν να ενταχθούν στο μπλοκ. «Στους προσκεκλημένους στη σύνοδο κορυφής περιλαμβάνονται οι ηγέτες χωρών εκτός ΕΕ, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Ελβετία, Νορβηγία, Κόσοβο και Ηνωμένο Βασίλειο. Αναμένεται να παραστεί και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ. Ο Εμίρης του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Σανί πιθανότατα θα παρευρεθεί στη σύνοδο κορυφής ως άτυπος καλεσμένος μετά από πρόσκληση του Τσέχου προέδρου, Μίλος Ζέμαν», προσθέτει το σχετικό δημοσίευμα. Ειδήσεις σήμερα: Στην Γαλλίδα Ανί Αρνό το Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2022 Να απαλείψουμε τα δίκτυα διακινητών που εργαλειοποιούν απελπισμένους ανθρώπους, λέει ο Μητσοτάκης από Πράγα Εισβολή ενόπλου σε παιδικό σταθμό στην Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον 34 νεκροί, τα 23 παιδιά

