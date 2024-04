ΥΠΕΣ για διάρρηξη στη Διεύθυνση Εκλογών: Ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, έως τώρα δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο

Your browser does not support the audio element.

«Το Υπουργείο Εσωτερικών εργάζεται απερίσπαστα για τη διενέργεια των εκλογών με τον άψογο τρόπο που πραγματοποιούνται όλα τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα μας – Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ