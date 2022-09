Το tweet του Μάικλ Μπλούμπεργκ μετά τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Τη δική του ανάρτηση στο twitter έκανε ο Μάικ Μπλούμπεργκ με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ανεβάζοντας παράλληλα μια φωτογραφία με τους δυο τους.

«Χαίρομαι που βλέπω τον πρωθυπουργό @KMitsotakis της Ελλάδας ξανά. Το ελληνικό οικονομικό και επενδυτικό τοπίο συνεχίζει να βελτιώνεται υπό την ηγεσία του» έγραψε χαρακτηριστικά, ο Μάικ Μπλούμπεργκ, διευθύνων σύμβουλος της - L.P.

Pleasure to see Prime Minister @KMitsotakis of Greece again. The Greek economic and investment landscape continues to improve under his leadership. pic.twitter.com/nmq2ACTQis

