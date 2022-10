Ελληνοτουρκικά – Παραλήρημα Ερντογάν μετά το «χαστούκι» Μενέντεζ: Ξέρουμε ποιος εξαπέλυσε την Ελλάδα εναντίον μας

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει τις προκλήσεις εναντίον της Ελλάδας, δηλώνοντας κατά την εναρκτήρια ομιλία του στη συνέλευση της τουρκικής βουλής, πως η Άγκυρα γνωρίζει ποιος έστρεψε την Ελλάδα κατά της Τουρκίας μετά από 100 χρόνια. «Ξέρουμε πολύ καλά ποιος εξαπέλυσε την Ελλάδα ξανά πάνω μας μετά από 100 χρόνια» είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος. «Γνωρίζουμε το παιχνίδι που παίζεται με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε. Επίσης, στην ίδια ομιλία αναφέρθηκε στο αίτημα Σουηδίας και Φινλανδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ, επισημαίνοντας πως η Τουρκία δεν θα επικυρώσει το αίτηά τους «εφόσον δεν τηρούνται οι υποσχέσεις» που έχουν δώσει. «Εφόσον οι υποσχέσεις που δόθηκαν στη χώρα μας δεν τηρούνται, θα διατηρήσουμε τη θέση αρχής μας», δήλωσε απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο ο Ερντογάν, ο οποίος απειλεί από τον Μάιο να μπλοκάρει την ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ. Δείτε βίντεο: Στην Πράγα ο Ερντογάν την ερχόμενη εβδομάδα Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ερντογάν θα μεταβεί στην Πράγα, την ερχόμενη εβδομάδα, για την πρώτη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, με συμμετοχή 44 χωρών. Η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μεταξύ των 44 χωρών που προσκλήθηκαν στην πρώτη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας η οποία θα διεξαχθεί στις 6 Οκτωβρίου στην Πράγα, ανακοίνωσε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος. Αυτή η πλατφόρμα πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ήταν μια πρωτοβουλία που ανέλαβε τον Μάιο ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Η πρόσκληση στους ηγέτες των 27 χωρών της ΕΕ, στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και στις γειτονικές στάλθηκε από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και τον πρωθυπουργό της Τσεχίας Πετρ Φιάλα, η χώρα του οποίου ασκεί αυτήν την περίοδο της εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ. Εκτός από τις χώρες μέλη της ΕΕ, προσκλήθηκαν οι ηγέτες των έξι χωρών των Δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο και Σερβία), το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία, η Ελβετία, η Ουκρανία, η Μολδαβία, η Ισλανδία, η Γεωργία, η Τουρκία, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και το Λιχτενστάιν. Παρούσα θα είναι επίσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Αυτή η πρώτη σύνοδος σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων θα διεξαχθεί στις 6 Οκτωβρίου στην Πράγα, παραμονή της συνόδου κορυφής των «27» στην ίδια πόλη. Ειδήσεις σήμερα: Έγκλημα στην Καβάλα: Σκότωσε το παιδί του και μετά άλλαξε σφαίρες για να πυροβολήσει την 31χρονη, λέει ο ιατροδικαστής Γιατί φεύγουν από την Ελλάδα οι Αλβανοί εργάτες γης – Σε κίνδυνο η ελαιοπαραγωγή Όταν ο Ζάχος Χατζηφωτίου «ξεδίπλωσε» τα παιδικά του χρόνια: Από τις Κυριακές με τον Τσελεμεντέ στα καλοκαίρια στην Κηφισιά

