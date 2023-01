Καραγιάννης: Με έργα 3,5 δισ. ευρώ αναβαθμίζουμε συνολικά τις υποδομές στην Κρήτη

Στο μεγάλο πρόγραμμα έργων ύψους 3,5 δισ. ευρώ που υλοποιείται στην Κρήτη, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις υποδομές, Γιώργος Καραγιάννης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ενώ ανακοίνωσε και τον τρόπο που θα προχωρήσει το cluster Δικαστικών Μεγάρων στο νησί. «Ξέρουμε να λειτουργούμε με πολιτικό ρεαλισμό και όχι πολιτική αλαζονεία» τόνισε ο υφυπουργός Υποδομών προσθέτοντας ότι «με αυτόν τον τρόπο έχουμε πορευτεί όλο το προηγούμενο διάστημα στο υπουργείο και έχουμε κατορθώσει μετά από μια δεκαετία υποεπένδυσης στον χώρο των υποδομών να δημιουργήσουμε το μεγαλύτερο πακέτο έργων που έχει δει η χώρα τα τελευταία 15 χρόνια ύψους 13δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 3,5 δισ. ευρώ αφορούν στη Κρήτη». Στα εμβληματικότερα έργα που υλοποιούνται στην Κρήτη, σύμφωνα με τον κ. Καραγιάννη «είναι ο ΒΟΑΚ που ξεκίνησε να κατασκευάζεται, στο τμήμα Άγιος Νικόλαος – Νεάπολη, το αεροδρόμιο στο Καστέλι που θα είναι μεγαλύτερο κατά 32%, προκειμένου να εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες του νησιού έως και τα αρδευτικά και αντιπλημμυρικά έργα». «Πρόθεση μας ήταν και είναι να συμβάλλουμε κατά το μέτρο των αρμοδιοτήτων μας, στην υλοποίηση ενός σημαντικού σχεδίου, που περιλαμβάνει τη συνολική αναβάθμιση των υποδομών της Κρήτης, με εμβληματικά έργα» συνέχισε ο κ. Καραγιάννης και ξεκαθάρισε ότι «δεν θέλουμε να δίνουμε ανέξοδες υποσχέσεις, ούτε να δημοπρατούμε μη υλοποιήσιμα έργα και να εγκαινιάζουμε μουσαμάδες». Πώς θα προχωρήσει το cluster Δικαστικών Μεγάρων Κρήτης Εστιάζοντας στο έργο των Δικαστικών Μεγάρων, ο υφυπουργός Υποδομών υπογράμμισε πως «τα νέα Δικαστικά Μέγαρα που θα κατασκευαστούν θα αποτελούν τοπόσημα για την κάθε περιοχή». Σχετικά με την υλοποίηση του έργου, ο κ. Καραγιάννης έκανε γνωστό ότι «κατόπιν των συνεννοήσεων που έγιναν με τις αρμόδιες τοπικές αρχές των Χανίων κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου, αλλά και με το επισπεύδον Υπουργείο Δικαιοσύνης, προκρίθηκε η λύση της δημοπράτησης των δύο Δικαστικών Μεγάρων Ηρακλείου και Ρεθύμνου σε πρώτο χρόνο και σε δεύτερο χρόνο μετά και την τεχνική ωρίμανση του φακέλου του, η δημοπράτηση του νέου Δικαστικού Μεγάρου Χανίων». Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, έκανε γνωστό ότι «η λύση αυτή θα προχωρήσει άμεσα υποβάλλοντας τροποποιημένη αίτηση υπαγωγής στη Διυπουργική ΣΔΙΤ και μέχρι το τέλος του Α’ τριμήνου του 2023 το έργο θα έχει δημοπρατηθεί». Ο κ. Καραγιάννης διαβεβαίωσε ότι «για τα Δικαστικά Μέγαρα στην Κρήτη η λύση που επιλέχθηκε θα επιτρέψει το έργο και να δημοπρατηθεί άμεσα και να υλοποιηθεί εντός της επόμενης κυβερνητικής μας θητείας». Επισήμανε ότι «στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θέλουμε να αναβαθμίζουμε ολιστικά τις περιοχές που παρεμβαίνουμε και όχι αποσπασματικά με σπασμωδικές λύσεις» και έφερε ως παράδειγμα «τη λύση της προηγούμενης κυβέρνησης που ενοποιούσε την υλοποίηση του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου με το Δικαστικό Μέγαρο Έδεσσας». Ο Υφυπουργός Υποδομών σχολίασε, μάλιστα, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, ότι «εμείς στο Υπουργείο εκπαιδευτήκαμε τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια στο να λύνουμε σύνθετες ασκήσεις σε δύσκολους καιρούς και έχουμε μάθει να βρίσκουμε τις κατάλληλες απαντήσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν». «Γνωρίζετε ότι για όσα έχουμε δεσμευτεί ως κυβέρνηση αλλά και ως Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έχουμε τηρήσει τις δεσμεύσεις μας και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί» υπογράμμισε κλείνοντας ο κ. Καραγιάννης. Ειδήσεις σήμερα: Ερντογάν: Νέες απειλές κατά της Ελλάδας – Έξαλλος για το εξώφυλλο του Economist Ψευτογιατρός : «Φρούριο» το σπίτι του στα Καλύβια – Πωλούσε αλοιφές και στους γείτονές του Maneskin: Παντρεύτηκαν μεταξύ τους

