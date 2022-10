Πρέσβης Σαουδικής Αραβίας: Οι σχέσεις με την Ελλάδα έχουν κάνει άλματα σε σύντομο χρονικό διάστημα

Τη σημασία «της στρατηγικής εταιρικής σχέσης» Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας, αναδεικνύει ο Σαουδάραβας πρέσβης Δρ Σαάντ Αλαμάρ (Saad Alammar). Με αφορμή την Εθνική Εορτή της Σαουδαραβικής Αραβίας στις 23 Σεπτεμβρίου, ο Σαάντ Αλαμάρ στέλνει το μήνυμα πως «οι σαουδαραβοελληνικές σχέσεις έχουν κάνει διαδοχικά άλματα σε σύντομο χρονικό διάστημα». Ειδικότερα, ο πρεσβευτής της Σαουδικής Αραβίας εν Ελλάδι χαιρετίζει τη σύσταση του Συμβουλίου Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των δύο χωρών, το οποίο υπογράφηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψη της διάδοχου του θρόνου, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, στην Αθήνα, τον Ιούλιο, καθώς και τις συμφωνίες που υπεγράφησαν πρόσφατα μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς της ενέργειας, των επενδύσεων, του τουρισμού, των θαλάσσιων μεταφορών, του πολιτισμού και άλλων. Στο σημείο αυτό, δεν παραλείπει να υπογραμμίσει και τη σύσταση Εμπορικού Γραφείου του Βασιλείου στην Ελλάδα. «Αυτά κι άλλα πολλά, αντικατοπτρίζουν τη δύναμη της βαρύνουσης σημασίας στρατηγική εταιρική σχέση που έχουν επιτύχει το Βασίλειο κι η Ελλάδα» αναφέρει χαρακτηριστικά. Αναφερθείς στον εορτασμό από την πρεσβεία της εθνικής εορτής της Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα, ο Σαάντ Αλαμάρ εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίηση για τη «μεγάλη παρουσία» κατά τη διάρκεια της δεξίωσης «Ελλήνων φίλων, πολιτικών, στρατιωτικών αξιωματούχων, υπουργών, επιχειρηματιών, σεπτού ιερατείου, διαπιστευμένων πρέσβεων στην Ελλάδα και μελών του διπλωματικού σώματος και όλων των παρευρισκομένων φίλων από την Ελλάδα. «Τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς» αναφέρει ο Σαουδάραβας πρέσβης και δράττοντας της ευκαιρίας, εκφράζει ειλικρινείς ευχές για συνεχή ευημερία και πρόοδο στην κυβέρνηση και στον λαό της Ελλάδος. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη σημασία της εθνικής εορτής για τους Σαουδάραβες. «Πρόκειται για σημαίνουσα ημέρα που κατέχει ιδιαίτερη θέση στις καρδιές όλων των Σαουδαράβων, καθώς ο ιδρυτής, ο Βασιλιάς Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ, ένωσε όλες τις περιοχές του Βασιλείου κάτω από μία σημαία και μία πατρίδα» επισημαίνει και προσθέτει: «Η Αυτού Μεγαλειότητα καθιέρωσε, μετά την ενοποίηση, μια μοναδική σημαντική ανακάλυψη προς την πρόοδο, την ασφάλεια και την ευημερία, υπό το φως των δύσκολων και περίπλοκων παγκόσμιων οικονομικών και πολιτικών διακυμάνσεων. Ως αποτέλεσμα, και σε λίγες δεκαετίες από την ίδρυση του Βασιλείου, η Σαουδική Αραβία κατέστη μια από τις πιο ισχυρές οικονομίες του κόσμου και έγινε ενεργό μέλος της ομάδας G-20». Περαιτέρω, αναφέρεται στις προοπτικές της Σαουδικής Αραβίας και ειδικότερα στο Όραμα 2030. «Συνεπικουρούσης της επέκτασης των όσων έχουν επιτευχθεί τις τελευταίες εννέα δεκαετίες, το Βασίλειο, υπό την άμεση καθοδήγηση του Βασιλιά Σαλμάν μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ και την παρακολούθηση και επίβλεψη του διαδόχου και πρωθυπουργού πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν μπιν Αμπντουλαζίζ, έχει συντάξει έναν οδικό χάρτη για νέα ώθηση του Βασιλείου προς το μέλλον, μέσω του Οράματος 2030. Ως εκ τούτου, ξεκίνησε το 2016 η μεγαλύτερη αναπτυξιακή διαδικασία που γνώρισε το Βασίλειο με βάση τις πηγές δυνάμεων του ίδου, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής του θέσης, της περιφερειακής και διεθνούς του τοποθεσίας και των τεράστιων φυσικών του πόρων. Το Όραμα 2030 πέτυχε κατά την πρώτη πενταετία εξαιρετικά αποτελέσματα και σημείωσε πρωτοφανή άλματα σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης επιχειρήσεων και υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, αναβάθμισης του οικονομικού κι επιχειρηματικού τομέα και βελτίωσης της ποιότητας ζωής και των κοινωνικών υπηρεσιών» ανέφερε. Ειδικότερα, ο Σαάντ Αλαμάρ σημειώνει ότι «το Βασίλειο πέτυχε 80 βαθμούς στους 100 όσον αφορά στους δείκτες της έκθεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις γυναίκες, τις επιχειρήσεις και το δίκαιο για το έτος 2022, σημειώνοντας αύξηση 10 μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών της Σαουδικής Αραβίας στην αγορά εργασίας αυξήθηκε από 19,8% το 2016 σε 36,6% έως το τέλος του 2021. Επίσης, αυξήθηκαν τα συνολικά παγκόσμια περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου Δημοσίων Επενδύσεων από 5% σε 31%, ενώ ο όγκος των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται το εν λόγω ταμείο σχεδόν τριπλασιάστηκε και τα κρατικά έσοδα πλην πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 122% φτάνοντας σε 403 δισεκατομμύρια (ριάλ Σαουδικής Αραβίας) από την περίοδο του 2016 έως το τέλος του 2021. Εν συνεχεία, το Βασίλειο πραγματοποίησε ιστορικό άλμα, καθώς προχώρησε κατά 39 θέσεις στον δείκτη ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, αφού κατείχε την 52η θέση το 2018 τώρα, όμως, έχει καταλάβει την 31η θέση παγκοσμίως. Δέον να επισημανθεί ότι το Όραμα εγκαινίασε την πλατφόρμα “Επενδύστε στη Σαουδική Αραβία” θεωρώντας την ως ένα από τα πιο σημαντικά κανάλια του επενδυτικού περιβάλλοντος στο Βασίλειο και των ανταγωνιστικών του πλεονεκτημάτων. Η εν λόγω πλατφόρμα συνέβαλε στην προώθηση του Βασιλείου 29 θέσεων στην έκθεση “Doing Business 2020” που εκδόθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα. Επίσης, έχουν υλοποιηθεί μεγάλα προγράμματα οικονομικών μεταρρυθμίσεων για ξένες επενδύσεις. Κι είναι έκδηλο ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις συνέβαλαν στην αύξηση των νέων ξένων επενδύσεων στο Βασίλειο κατά 54%». Όσον αφορά στον τομέα του τουρισμού, ο πρέσβης επισημαίνει πως «το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας άνοιξε τις πύλες του ενώπιον των επισκεπτών από όλο τον κόσμο με το νέο σύστημα τουριστικής βίζας μέσω της ιστοσελίδας (Visit Saudi Arabia). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού έδειξε εξαιρετική πρόοδο στον τομέα του τουρισμού στο Βασίλειο, καθώς κατέλαβε την πρώτη θέση στον δείκτη ανάπτυξης του τουριστικού τομέα για τις χώρες της G20 όσον αφορά στην ανάκαμψη του εν λόγω κλάδου από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού. Εξάλλου, το ποσοστό των επισκέψεων ξεπέρασε το 121% σχετικά με τον αριθμό των τουριστών που έρχονται στο Βασίλειο σε σύγκριση με τον ίδιο αριθμό του 2019 δηλ. πριν την πανδημία. Στο πλαίσιο αυτό, το Όραμα 2030 στοχεύει να δέχεται το Βασίλειο 100 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, εκμεταλλευόμενο τη στρατηγική του θέση, τις μοναδικές του ακτές, τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς που προστέθηκαν στην UNESCO και τη μοναδική πολιτιστική του ποικιλομορφία στις διάφορες περιοχές. Επίσης, οι πολίτες (49) χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να λάβουν τουριστική βίζα απευθείας μέσω του ιστότοπου (Visit Saudi Arabia) ή να λάβουν βίζα κατά την άφιξή τους σε οποιοδήποτε από τα διεθνή αεροδρόμια του Βασιλείου. Επιπλέον, βρίσκονται σε εξέλιξη τεράστιες εργασίες για τη δημιουργία γιγαντιαίων έργων όπως η πόλη Neom, η Oxygon, η Trogina, η The Line, η Red Sea, η Qiddiya κι η Amaala συν την πρωτοβουλία Green Saudi, the Green Middle East και το πρόγραμμα Military Industries Localization. Αυτό το φιλόδοξο Όραμα έχει τεράστιες ευκαιρίες για τους επενδυτές, τους εκπροσώπους εταιρειών και του επιχειρηματικού τομέα. Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα από τα προγράμματα και τους τομείς που περιλαμβάνονται στο Όραμα 2030. Εγώ προσωπικά καλώ τους πάντες να επισκεφτούν τον ιστότοπο του Οράματος 2030 ώστε να παρακολουθήσουν την εκπληκτική μεταμόρφωση, την οποία βιώνει το Βασίλειο. Ειδήσεις σήμερα: Προσάρτηση ο Πούτιν, προς το ΝΑΤΟ ο Ζελένσκι – Διεθνής καταδίκη του επεκτατισμού της ΜόσχαςΗ Ελλάδα «κλειδί» στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης με τον αγωγό IGB Η πρώτη ανάρτηση του Ατζούν Ιλιτζαλί μετά το τροχαίο

