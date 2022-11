Βενιζέλος: Να μην εγκλωβιστούμε στο μοντέλο της αυτοδύναμης μονοκομματικής κυβέρνησης

Εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ευάγγελου Βενιζέλου, «Εκδοχές Πολέμου 2009-2022», πραγματοποιήθηκε απόψε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας. Όπως είπε κατά την διάρκεια της τοποθέτησής του ο συγγραφέας, αναφερόμενος στην οικονομική κρίση και τα μνημόνια, «ως χώρα, βοηθήσαμε θα έλεγα, με την εμπειρία μας και τις τεράστιες δραματικές συνέπειες, την Ευρωπαϊκή Ένωση να οργανώσει ένα σύστημα διαχείρισης κρίσεων» και πρόσθεσε: «Αναμφίβολα αυτό της φάνηκε πάρα πολύ χρήσιμο στην πανδημία, της φαίνεται χρήσιμο τώρα στην αντιμετώπιση της πληθωριστικής κρίσης και βέβαια στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, παρά την εκνευριστική αδυναμία που δείχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σχηματίσει μία πολιτική πραγματικά πανευρωπαϊκή, η οποία να δίνει ένα αίσθημα ασφάλειας, ή πάντως όχι μοναξιάς στα κράτη μέλη, τα οποία υφίστανται τις συνέπειες, όχι μόνο του πολέμου, αλλά και της διάσπασης των εφοδιαστικών αλυσίδων και την αλλαγή στην λειτουργία της παγκοσμιοποίησης». «Υπό την έννοια αυτή» συνέχισε, «η ανάλυση της ελληνικής κρίσης και των μνημονίων, είναι εξαιρετικά χρήσιμη και παιδαγωγικά αναγκαία για εμάς, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουμε τα ίδια προβλήματα στο μέλλον». Βοηθάει και την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους τους ενδιαφερόμενους σε διεθνές επίπεδο, να αντιληφθούν «πως πρέπει να είναι κανείς προετοιμασμένος για να αντιμετωπίζει αυτές τις συνεχείς προκλήσεις, οι οποίες πλέον είναι κάθε είδους». Σε άλλο σημείο της παρουσίασης και συζητώντας ο Ευάγγελος Βενιζέλος με τον διευθυντή σύνταξης της εφημερίδας «Πελοπόννησος», Κωνσταντίνο Μάγνη και τον καθηγητή Πανεπιστημίου, Κώστα Κωστή, είπε ότι «η ότι κυβέρνηση έχει λειτουργήσει πρωθυπουργοκεντρικά και αυτό έχει εμφανιστεί ως ένα μοντέλο επιτελικού κράτους». Αυτό, όπως συμπλήρωσε, «ενέχει ορισμένους κινδύνους, οι οποίοι εκδηλώθηκαν και στην υπόθεση των παρακολουθήσεων και έρχεται τώρα το νομοσχέδιο, το οποίο τελεί υπό διαβούλευση και αναζωπυρώνει μία συζήτηση, η οποία έχει τεράστιο νομικό ενδιαφέρον». Μιλώντας για τις κυβερνήσεις συνεργασίας, ο Ευάγγελος Βενιζέλος είπε ότι «τις κρισιμότερες αποφάσεις στην φάση της οικονομικής κρίσης τις έλαβαν κυβερνήσεις συνεργασίας. Γιατί πρέπει να εγκλωβιστούμε στο μοντέλο της αυτοδύναμης μονοκομματικής κυβέρνησης; Αυτό, ούτε το Σύνταγμα το επιβάλλει, ούτε είναι η κρατούσα ευρωπαϊκή πρακτική, ούτε συνδέεται με την ιστορία της χώρας. Άλλωστε, τις μεγάλες αποφάσεις τις έχουν λάβει κυβερνήσεις συνεργασίας» ανέφερε. - ΜΠΕ Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός του Κόσμου: Εμφανίστηκαν πατέρας Αντώνιος και πρεσβυτέρα – Μιλούν για «θρησκευτικά και πολιτικά αντίποινα» Μουντιάλ 2022: Βγήκαν στους δρόμους οι Ιάπωνες, αλλά… σταμάτησαν στο πράσινο για τ’ αυτοκίνητα! «Ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για να συναντήσει τον Χάρο» λέει η μητέρα της 21χρονης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )