Οι Μητροπόλεις της Θράκης συγκεντρώνουν βοήθεια για τους σεισμόπληκτους σε Τουρκία και Συρία

Έκκληση στους Χριστιανούς του Διδυμοτείχου, της Ξάνθης, της Αλεξανδρούπολης και της Κομοτηνής να συμπαραταθούν ενεργά στους πληγέντες συνανθρώπους μας από τον φονικό σεισμό στην Τουρκία και την ανατολική Συρία, απευθύνουν οι τέσσερις Μητροπολίτες της Θράκης. «Κατ' αρχάς παρακαλούμε να εντείνετε τις προσευχές σας στον Θεό, ώστε να ανακουφίσει τον πόνο των πληγέντων από την απώλεια των συγγενών τους» αναφέρει η κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν και προσθέτουν: «Επειδή η αγάπη την οποία μας δίδαξε ο Χριστός, σύνορα δεν γνωρίζει, να συμπαρασταθούμε αλληλέγγυοι στους γείτονές μας, που ζουν αυτήν την τραγωδία, παραμερίζοντας κάθε διάκριση θρησκείας και εθνικότητος. Κάνουμε έκκληση και ζητούμε την αρωγή όσων χριστιανών μπορούν να βοηθήσουν στην άμεση συγκέντρωση τροφίμων μακράς διαρκείας, εμφιαλωμένων νερών και φαρμάκων, τα οποία θα στείλουμε στις πληγείσες περιοχές για την ανακούφιση των αναγκών των εμπερίστατων συνανθρώπων μας από τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία. Η συγκέντρωση των υλικών θα πραγματοποιείται καθημερινά από σήμερα Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου έως την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου και ώρες 09:00 -13:00 στα Γραφεία των Ιερών Μητροπόλεών μας, στο Διδυμότειχο, στην Ξάνθη, στην Αλεξανδρούπολη και στην Κομοτηνή». Ανακοίνωση για τον φονικό σεισμό στην Τουρκία εξέδωσαν και οι Μουφτείες Κομοτηνής, Ξάνθης, και Διδυμοτείχου. Στην ανακοίνωση αναφέρουν: «Βαθειά συγκλονισμένοι από το δράμα που προκάλεσε ο τρομερός σεισμός στον τουρκικό και τον συριακό λαό, στεκόμαστε αλληλέγγυοι στις οικογένειες των θυμάτων. Ευχόμαστε ανάπαυση στους νεκρούς, ανάρρωση στους τραυματίες και ανακούφιση στους πληγέντες. Είμαστε γείτονες και ως γείτονες θα βοηθήσουμε. Παρακαλούμε για το Έλεος του Θεού!»

